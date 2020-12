Prefeitos do interior seguem em busca de apoio

Os prefeitos recém-eleitos no interior do Amazonas já começaram as articulações em busca de apoio durante suas gestões. Eles pretendem obter recursos entre outros benefícios para seus respectivos municípios.

Em Pauini (a 935 quilômetros de Manaus), por exemplo, o prefeito eleito Renato Afonso já se reuniu com lideranças políticas das bancadas estadual e federal para estreitar o diálogo. A ideia é conseguir uma frente ampla de trabalho para gerar renda e benefício à população.

Afonso salientou ainda que durante sua agenda política propôs uma série de demandas a fim de atender áreas essenciais que há tanto tempo a população reivindica e que fará um governo voltado para o povo pauiniense.

Outros prefeitos de municípios como Careiro, Canutama e Tapauá também já costuram suas alianças para os próximos quatro anos.