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Prefeitura abre inscrições para nova turma do Empretec com 16 vagas em Manaus

Por
Redação 2
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Foto - Fabiane Monteiro / Semtepi

Prefeitura de Manaus em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), abre, nesta quinta-feira, 3/9, as inscrições para uma nova turma do Empretec, seminário de formação empreendedora voltado ao desenvolvimento de competências e comportamentos essenciais para quem deseja empreender ou fortalecer o próprio negócio.

Ao todo, são disponibilizadas 16 vagas. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 8/9, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnIDvQ_QfTEyCUhGHV-OvMX2ooTCvy0PDIv5ejkGEhdQlIow/viewform?usp=send_form. A lista de selecionados será divulgada no dia 18/9.


Para o titular da Semtepi, Alonso Oliveira, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a qualificação e o fortalecimento dos pequenos negócios na capital. “O Empretec é uma oportunidade de transformação para quem já empreende ou deseja desenvolver uma ideia de negócio. Por meio dessa metodologia reconhecida internacionalmente, os participantes têm acesso a uma experiência prática que estimula novas atitudes, amplia a visão sobre o mercado e fortalece competências importantes para alcançar melhores resultados. A Prefeitura de Manaus segue trabalhando para ampliar o acesso à qualificação e fortalecer o empreendedorismo na nossa cidade”, destacou o secretário.

A formação será realizada em duas etapas. A primeira corresponde ao pré-seminário, em formato remoto, de 23 a 27 de setembro, das 8h às 18h. Na sequência, a etapa presencial acontece de 28 de setembro a 2 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede do Sebrae Amazonas, localizada na rua Leonardo Malcher, nº 924, Centro.

Reconhecido internacionalmente, o Empretec é um seminário imersivo de alta performance cuja metodologia foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é aplicada em mais de 40 países. A capacitação possui 60 horas de formação, com atividades práticas e conteúdos voltados ao desenvolvimento de características do comportamento empreendedor e à identificação de novas oportunidades de negócios.

Durante a jornada, os participantes entram em contato com os dez comportamentos característicos de empreendedores de sucesso, desenvolvendo habilidades relacionadas à tomada de decisões, planejamento, identificação de oportunidades, estabelecimento de metas e busca por resultados.

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