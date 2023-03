Prefeitura apresenta ações de imunização para representantes do Unicef de Manaus

A Prefeitura de Manaus está apresentando para os representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) de Manaus, Brasília e Nova Iorque as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que estão contribuindo para o aumento da cobertura municipal na capital.

As equipes da Semsa estão mostrando a rotina da busca ativa vacinal, vacinação, vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), depoimento dos profissionais de saúde, famílias assistidas e campanhas relacionadas ao tema.

As equipes da Gerência dos Ciclos de Vida (GECV), Gerência de Imunização (Gerim), Núcleo de saúde da Criança e do Adolescente e do Distrito de Saúde Leste estão acompanhando os Agentes Comunitários de Saúde, que atuam no território de abrangência da Unidade Básica de Saúde do Lago do Aleixo.

“Além de conversar com os profissionais, as equipes do Unicef estão registrando com imagens os atendimentos às crianças, a imunização e as ações de saúde na escola. É uma troca muito importante e necessária até para reconhecermos como o nosso trabalho é importante”, assinala Patrícia Rombaldi, gerente dos Ciclos de Vida da Semsa.

Nesta terça-feira, 28/3, a equipe prossegue com o registro e ações de imunização e de promoção da saúde realizadas pela Semsa.