Prefeitura celebra sucesso do programa ‘Minha Escola Saudável’

Nesta quinta-feira, dia 7 de março, a Prefeitura de Manaus, apresentou os resultados positivos alcançados pelo programa “Minha Escola Saudável”. O evento ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, e reuniu diversos representantes da Semed, gerentes pedagógicos, coordenadores de educação física e assessores do Programa Municipal Saúde do Escolar (PMSE).





O programa, que atende mais de 8 mil estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, visa promover mudanças de comportamento relacionadas aos hábitos alimentares e ao estilo de vida saudável, além de trabalhar na prevenção e controle da diabetes e obesidade.

Um dos destaques do encontro foi o projeto de Badminton desenvolvido pela Diretoria Distrital de Educação (DDZ) Oeste, que beneficiou cerca de 150 alunos do 2º ao 8º ano. Josiane Feitosa Valle, assessora interdisciplinar de educação física, ressaltou a importância desse projeto e seus resultados positivos. “É um projeto com cunho esportivo que propicia melhor qualidade de vida para os nossos alunos. O badminton não deixa de ser novidade em nossas escolas e passou para as famílias, ou seja, hoje nós estamos indo além do objetivo do projeto”, comentou.

Além disso, foi apresentado o projeto “Desafio Saudável”, uma ação importante dentro do programa. Regina Márcia, coordenadora do programa na Semed, destacou a importância dessa iniciativa multidisciplinar. “Estamos repassando para os nossos colegas o Desafio Saudável. Um integra o outro, porque o ‘Minha Escola Saudável’ é um dos programas do governo municipal, mas é um dos poucos que tem um trabalho multidisciplinar. Não só com o esporte, trabalhamos também com a nutrição”, ressaltou.

Outro projeto em destaque foi o de Remo, realizado na DDZ Rural, que beneficiou aproximadamente 50 estudantes do 1º ao 9º ano. O coordenador de educação física, Almeci Lucas, enfatizou a importância dessa modalidade para os alunos da zona Ribeirinha. “O projeto de canoagem é muito importante, porque é uma forma do aluno se motivar nas aulas. Por meio do projeto se trabalha a disciplina, o cognitivo e o motor, e ele foi bem recebido, a escola está toda envolvida”, frisou.

O programa “Minha Escola Saudável” continua promovendo ações que visam o bem-estar e a saúde dos estudantes da rede pública municipal de educação em Manaus.