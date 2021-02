Prefeitura de Benjamin Constant vai aplicar multas a veículos apreendidos em reincidência

Na tríplice fronteira, a Prefeitura de Benjamin Constant, município a 1.119 km de Manaus, publicou um decreto que determina a aplicação de multa para casos de descumprimento reincidente do decreto que restringe a circulação de pessoas e veículos.

Segundo o documento, veículos apreendidos em reincidência estarão sujeitos à apreensão enquanto durar o decreto, além de aplicação de multa para motocicletas, triciclos, carros leves e veículos pesados.

As multas serão estipuladas conforme o estado de conservação do veículo. A apreensão e posterior pagamento da multa não isentam o condutor de eventual responsabilização civil ou criminal.

“Nós estamos tomando todas as medidas necessárias para conter a pandemia em Benjamin. Temos o nosso comitê municipal de enfrentamento à Covid, que se reúne e sugere medidas mais restritivas, devido ao aumento no número de casos e a lotação no sistema de saúde do nosso estado”, declarou o prefeito David Bemerguy.