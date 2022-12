Prefeitura de Manaus descarta risco de desabamento em viaduto do Boulevard

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou, nesta quarta-feira, 21/12, vistoria técnica no viaduto Josué Cláudio de Souza, localizado entre as avenidas Álvaro Maia, conhecida como Boulevard, e a Jornalista Umberto Calderaro Filho, zona Centro-Sul, onde a equipe técnica afirmou que inexiste risco iminente de desabamento do equipamento.

A visita técnica e análise objetiva visual de estruturas com base nos termos da norma do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foi realizada pelo subsecretário municipal de Obras Públicas, Madson Lino Rodrigues, em conjunto com o subsecretário municipal de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão; o superintendente da Seminf, Italo Oliveira; e o professor doutor em Engenharia de Cálculo, Francisco Anastácio Cantizani.

De acordo com o subsecretário Madson Rodrigues, a equipe técnica vistoriou a área e afirma que inexiste risco iminente de desmoronamento da estrutura inspecionada.

“Estamos aqui e, analisando o equipamento, constatamos visualmente durante a vistoria que o viaduto não apresenta patologias como fissuras e trincas em nenhum componente estrutural do viaduto. O que aconteceu aqui trata-se da erosão do antigo talude localizado ao lado do viaduto, além de danos na escada hidráulica, localizada a cerca de oito metros de distância no mesmo terreno, que carreou praticamente todo o material oriundo do talude de contenção do barranco, formando essa erosão. Infelizmente, pessoas sem conhecimento técnico e de forma irresponsável espalharam inverdades assim que souberam da situação. Estamos aqui para dizer que todos podem ficar despreocupados, pois jamais colocaríamos em risco a população”, explicou Rodrigues.

Nesta quinta-feira, 22/12, a Seminf irá atuar de forma emergencial no local, realizando a contenção do talude, para garantir a estabilidade da área, evitando deslizamentos ou outros acidentes que possam interferir na região e na vida da população.

Ainda de acordo com Rodrigues, cabe ressaltar, que a área encontra-se mapeada pela Seminf, e está contemplada e licitada para receber as obras de contenção de erosão, conforme determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, de forma a precaver a cidade de situações semelhantes, corriqueiras e urgentes.