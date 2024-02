Prefeitura de Manaus libera lotes para beneficiários do programa Leite do Meu Filho

A Prefeitura de Manaus informa que está liberando novos lotes para beneficiários do Leite do Meu Filho que se inscreveram até março de 2023 e tiveram o cadastro aprovado no programa de nutrição infantil.





Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena o programa, os pais ou responsáveis legais devem primeiramente verificar no link https://ldmf.manaus.am.gov.br se o cadastro da criança no Leite do Meu Filho exibe o status “Lote liberado”.

Neste caso, devem comparecer, a partir desta sexta-feira, 1º/3, na central situada na galeria dos Remédios, na zona Sul, em posse de documento oficial de identidade com foto e a certidão de nascimento da criança, para efetivação do acesso ao benefício.

A central do Leite do Meu Filho na galeria dos Remédios fica situada na rua Miranda Leão, nº 82, no bairro Centro, zona Sul, com funcionamento das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. O prazo para apresentação efetivação do acesso ao benefício é de 60 dias, caso contrário serão considerados inaptos.

Com a liberação dos novos lotes, o programa de nutrição infantil da Semsa vai atender mais de 3,7 mil novos beneficiários, sendo 1.878 crianças de 1 a 3 anos, e 1.831 de 4 e 5 anos de idade.

O Leite do Meu Filho visa auxiliar no combate à desnutrição infantil, por meio da distribuição gratuita do insumo para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa atende crianças de 1 ano até menores de 5 anos, e também menores de 12 meses com prescrição médica para substituição do leite materno por fórmula infantil.