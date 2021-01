Prefeitura de Manaus reduz circulação de ônibus devido ao novo decreto

Devido ao novo Decreto Estadual nº 43.282 publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 14/1, que dispõe sobre a restrição de circulação de pessoas, devido a grave crise de saúde pública em meio a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Manaus, por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá reduzir para 25% a circulação da frota de ônibus da capital amazonense que irá funcionar no horário entre 19h e 06h da manhã, a partir da data de publicação do decreto.

Entre 06h01 e 18h59, o funcionamento dos ônibus continua com a redução adotada anteriormente, ou seja, em 20%, no total da frota que atualmente é de 831 veículos.

A medida é necessária, segundo as autoridades competentes, para conter o avanço do novo coronavírus em Manaus, que atualmente está com a taxa de transmissão acelerada conforme análise da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Segundo o último boletim do órgão, publicado no dia 13/01, o Amazonas possui 219.544 casos de Covid-19, sendo 91.461 em Manaus. Também estão registrados 3.856 óbitos em decorrência do vírus.