Prefeitura de Parintins participa da I Semana Acadêmica de Gestão Hospitalar

Prefeitura de Parintins é destaque na programação da “I Semana Acadêmica de Gestão Hospitalar”, realizada entre os dias 10 e 12 de agosto, no Auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A participação da Semsa fortalece a integração entre a gestão pública, profissionais da saúde e comunidade acadêmica, promovendo a troca de experiências e conhecimentos sobre a gestão e a assistência em saúde.

Durante a programação, o secretário municipal de Saúde, Clerton Florêncio, destacou a importância da participação da Prefeitura de Parintins no evento e apresentou aos acadêmicos ações e investimentos realizados pela gestão municipal para fortalecer a saúde no município e na região.





“Estamos aqui na Universidade do Estado do Amazonas, representando o prefeito Mateus Assayag e a vice-prefeita Vanessa Gonçalves, apresentando aos alunos de Gestão Hospitalar o trabalho que estamos realizando em Parintins. Temos investido em uma saúde mais humanizada, com compromisso e responsabilidade, buscando melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer Parintins como referência em saúde para o Baixo Amazonas”, afirmou.

A assessora técnica de Gestão e Planejamento da Semsa, Daizes Pimentel, ressaltou a importância da participação da secretaria no evento e da aproximação entre a gestão pública e os futuros profissionais da área.

“Fomos convidados como técnicos da Secretaria Municipal de Saúde para falar aos acadêmicos e à população em geral sobre o que é fazer gestão em saúde, considerando toda a rede de serviços existente em Parintins e os desafios enfrentados no dia a dia”, destacou.

Também participante da programação, Nara Kóide, mestre em Saúde Pública, destacou a contribuição da Semsa para o debate sobre planejamento e financiamento da saúde.

“Estamos aqui para contribuir com a Semana Acadêmica, abordando questões relacionadas ao planejamento e ao financiamento da saúde, além de apresentar os fatores que impactam diretamente na gestão e mostrar aos acadêmicos as redes de serviços disponíveis no município”, afirmou.

A “I Semana Acadêmica de Gestão Hospitalar” segue até o dia 12 de agosto, reunindo estudantes, profissionais, gestores e convidados em uma programação voltada à troca de conhecimentos, formação acadêmica e fortalecimento da gestão em saúde.