Manaus intensifica fiscalização após denúncias da população sobre irregularidades no trânsito

Prefeitura de Manaus vem reforçando o atendimento às demandas encaminhadas pela população sobre irregularidades que afetam o trânsito e a mobilidade na capital. As manifestações recebidas pela Ouvidoria do instituto são analisadas e direcionadas aos setores responsáveis para verificação e adoção das providências necessárias.

Entre as demandas estão denúncias relacionadas a veículos abandonados em vias públicas, situações que podem comprometer a circulação, ocupar irregularmente espaços da via e causar transtornos aos moradores.





Na última segunda-feira, 10/8, equipes do IMMU estiveram na rua do Rosário, no bairro São Raimundo, zona Oeste, após uma denúncia de dois veículos em situação de abandono no local. Durante a fiscalização, o proprietário dos veículos foi localizado e solicitou prazo de 24 horas para providenciar a retirada. A equipe deverá retornar ao local para verificar se a situação foi regularizada.

O ouvidor do IMMU, Victor Gonzales, destacou que a atuação ocorreu após manifestação encaminhada pela própria população. “O IMMU recebeu uma denúncia e nós conseguimos localizar o proprietário, que solicitou um prazo de 24 horas para retirar os veículos, e por questão humanizada, a gente atendeu, e na quarta-feira a gente vai voltar para saber se o problema foi sanado”, explicou.

O chefe de fiscalização do IMMU na zona Oeste, Ian Domingues, explicou que as manifestações recebidas pela Ouvidoria seguem um fluxo de atendimento até chegarem às equipes responsáveis pela fiscalização nas ruas.

“Toda manifestação que nós recebemos na Ouvidoria é tratada, enviada para o setor competente e depois é feita a fiscalização. Nessa aqui em questão nós recebemos uma manifestação de sucata e nós estamos indo lá verificar”, afirmou.

A atuação integra o trabalho permanente de fiscalização do IMMU e fortalece a participação da população na identificação de problemas relacionados à mobilidade urbana. A partir das denúncias, as equipes conseguem direcionar as fiscalizações para pontos indicados pelos próprios moradores e verificar cada situação presencialmente.

A Prefeitura de Manaus reforça a importância da colaboração da população e orienta que situações de irregularidade no trânsito sejam encaminhadas pelos canais oficiais de atendimento do IMMU. As manifestações são registradas, analisadas e encaminhadas ao setor responsável para que sejam adotadas as medidas cabíveis.