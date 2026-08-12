quarta-feira, 12 de agosto de 2026
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Ageman cobra Águas de Manaus por vazamentos e problemas no asfalto

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Redação 5
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Foto: Divulgação/Ageman

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) emitiu, nesta semana, quatro notificações à concessionária Águas de Manaus após fiscalizações identificarem vazamentos na rede de abastecimento de água e irregularidades na recomposição asfáltica em diferentes pontos das zonas Sul e Norte da capital.

As vistorias foram realizadas pelas equipes da Diretoria Executiva de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Ageman, que estiveram nas localidades para verificar as ocorrências e atestar os problemas.


Na rua C4, no bairro Japiim 2, zona Sul, os técnicos identificaram que o rompimento de um ramal da rede de abastecimento de água provocou vazamento, erosão no pavimento e o desanelamento da tubulação da rede pública de drenagem.

Foto: Divulgação/Ageman

Ainda na zona Sul, na avenida Codajás, no cruzamento com a avenida Marques da Silveira, no bairro Cachoeirinha, a fiscalização constatou irregularidades nos serviços de recomposição asfáltica executados após obras de implantação da rede coletora de esgoto.

Outra ocorrência foi registrada na avenida Tefé, no bairro Japiim. No local, a equipe técnica verificou as condições do pavimento em um trecho onde havia erosão na via e constatou que a anomalia foi provocada pelo rompimento da rede de água potável, que ocasionou vazamento e comprometimento do pavimento.

Na zona Norte, a fiscalização ocorreu na avenida Comendador José Cruz, no residencial Viver Melhor – 1ª etapa, bairro Lago Azul. No local, houve o rompimento de uma tubulação da rede de abastecimento de água, ocasionando um vazamento de grande proporção.

Foto: Divulgação/Ageman

Prazos

Nas ocorrências relacionadas à recomposição e recuperação do pavimento, a Ageman estabeleceu prazo de até 48 horas para que a concessionária adote as providências necessárias para solucionar os problemas identificados.

Em relação aos vazamentos, a Águas de Manaus deverá apresentar à agência, no prazo de até cinco dias, informações sobre as causas das ocorrências e as providências adotadas para solucionar os problemas e restabelecer as condições adequadas dos locais afetados.

O diretor-presidente da Ageman, Ebenezer Bezerra, destacou que a agência vem intensificando o acompanhamento dos serviços executados pela concessionária e cobrando respostas rápidas diante das ocorrências identificadas pelas equipes de fiscalização.

“Temos cobrado da concessionária soluções rápidas para os problemas identificados, principalmente nos casos de vazamentos, para evitar que a população fique desabastecida. Da mesma forma, quando há comprometimento do pavimento, é fundamental que a recuperação seja feita com agilidade e qualidade, evitando transtornos e garantindo condições adequadas para o fluxo de veículos nas vias”, afirmou Ebenezer Bezerra.

A Ageman reforça que a população também pode auxiliar a fiscalização informando situações onde a recomposição do pavimento realizada pela concessionária ainda não foi realizada ou está apresentando não conformidade, após a execução de obras referente ao abastecimento de água ou assentamento de rede de esgoto.

Os registros podem ser feitos diretamente para a Ouvidoria da Ageman por meio do WhatsApp 98842-2919 e 98410-3247, como também pelos e-mails [email protected] e [email protected].

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