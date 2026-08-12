Procura pelo Profac leva TCE-AM a ampliar vagas da edição 2026 para 500

A procura pela edição 2026 do Programa de Formação de Agentes de Controle Social (Profac) levou o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) a ampliar para 500 o número de vagas oferecidas este ano. Em apenas sete dias de inscrições, o programa já ultrapassou a marca de 600 inscritos, com interessados de diferentes municípios do Amazonas e também de outros estados, como Pará, Rondônia, Ceará e Mato Grosso.

Entre os participantes estão moradores de Santarém (PA), Porto Velho e Vilhena (RO), Fortaleza e Sobral (CE), Cuiabá (MT), além de municípios e localidades do interior do Amazonas. A ampla adesão fez com que o Tribunal ampliasse o alcance da formação. A seleção será feita entre os candidatos que atenderem aos critérios estabelecidos no edital.





“O Profac é uma oportunidade para que mais pessoas compreendam como os recursos públicos são planejados e aplicados e possam exercer o controle social de forma mais consciente. Essa procura, inclusive vindo de outros estados e de diferentes municípios, mostra a importância de ampliar o acesso a esse conhecimento”, comentou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

Realizado pela Escola de Contas Públicas (ECP), o Profac oferece 120 horas de formação gratuita voltada ao fortalecimento do controle social. Ao longo do curso, os participantes terão contato com conteúdos como orçamento público, licitações e contratos, Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação, ampliando a compreensão sobre como funciona a gestão pública e de que maneira a sociedade pode acompanhá-la.

As atividades serão realizadas a distância, com aulas ao vivo pelo Google Meet e atividades pelo Google Classroom. A abertura oficial está prevista para 25 de agosto, com programação ao longo dos meses de agosto e setembro. As inscrições seguem abertas até 16 de agosto, pelo formulário eletrônico disponível em https://forms.gle/Kp6LTqYnuKEVZAxVA, e a lista dos selecionados está prevista para ser divulgada até 19 de agosto.

“O interesse demonstrado pela população confirma que existe uma demanda real por conhecimento sobre a administração pública e sobre as ferramentas que permitem ao cidadão acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Ampliar as vagas é uma forma de responder a essa procura e fazer com que o Profac alcance ainda mais pessoas”, destacou o coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro.

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, ensino fundamental completo e disponibilidade para acompanhar as atividades on-line, desde que não tenham sido certificadas em edições anteriores.