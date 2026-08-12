Operação ‘Sucata’ retira 145 veículos abandonados das ruas de Manaus

A Prefeitura de Manaus, retirou 145 veículos abandonados das ruas da capital amazonense entre janeiro e agosto, por meio da operação “Sucata”. A ação busca recolher das vias carros em situação de abandono que, além de ocuparem espaços destinados à circulação e ao estacionamento, podem representar riscos à segurança viária e ao meio ambiente.

Veículos deixados por longos períodos nas ruas podem se transformar em pontos de acúmulo de lixo, favorecer a proliferação de insetos e outros vetores e contribuir para a degradação do espaço urbano. A presença dessas sucatas também pode prejudicar a visibilidade de motoristas e pedestres e ocupar áreas importantes para a mobilidade da população.





Nesta quarta-feira, 12/8, a operação “Sucata” foi realizada nos bairros da Compensa e São Raimundo, na zona Oeste, e Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus. Durante a fiscalização, dois veículos identificados em situação de abandono foram recolhidos e encaminhados ao parqueamento localizado na avenida Brasil.

De acordo com o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, a retirada dos veículos faz parte das ações voltadas à melhoria da circulação e à organização das vias da capital.

“A operação ‘Sucata’ é importante, porque atua diretamente na organização do espaço público e na melhoria da mobilidade urbana. Um veículo abandonado ocupa uma área que poderia estar sendo utilizada pela população e também pode gerar riscos para quem circula pela região. A retirada desses veículos contribui para deixar as vias mais seguras, organizadas e adequadas para o deslocamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, afirmou Stanley Ventilari.

Para quem vive nas áreas onde a operação é realizada, a presença de veículos abandonados também interfere diretamente na rotina. Morador do bairro Compensa, Luiz Carlos Oliveira destacou os transtornos provocados pelas sucatas e defendeu a continuidade das ações de fiscalização.

“Esses veículos acabam atrapalhando muito o trânsito, principalmente, porque ficam ocupando espaço nas ruas e, muitas vezes, permanecem ali por muito tempo. A operação é necessária para garantir o direito de ir e vir da população e para manter os bairros mais organizados. É importante que esse trabalho continue e chegue a outros pontos da cidade”, disse o morador.

A operação “Sucata” integra as ações do IMMU para identificar e retirar das vias veículos que estejam abandonados em desacordo com as normas municipais, contribuindo para a melhoria da mobilidade, da segurança viária e das condições de uso dos espaços públicos.