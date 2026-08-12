Cruzeiro e Flamengo entram em campo pelas oitavas da Libertadores

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A partida será transmitida por Globo, GETV (YouTube) e Paramount+.
O Cruzeiro chega embalado pela classificação na Copa do Brasil e pela vitória sobre o Mirassol. Artur Jorge terá desfalques importantes: Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, além dos suspensos Lucas Romero e Fagner. Matheus Henrique e William devem ganhar espaço.
Gerson, Matheus Pereira, Neyser e Matheus Henrique estão pendurados.
O Flamengo, que venceu o Vitória por 2 a 0 no fim de semana, deve ter o retorno de De la Cruz, que cumpriu suspensão na Libertadores.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo (Wesley), Kaio Jorge, Kenji (João Costa) – Técnico: Artur Jorge
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro – Técnico: Leonardo Jardim