David Almeida propõe a criação do Distrito Industrial III para fortalecer a Zona Franca

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante) propôs a criação do Distrito Industrial III, em Manaus, com o objetivo de fortalecer a economia, aproximar fornecedores locais da indústria e preparar o estado para novos ciclos de desenvolvimento.

A proposta faz parte do Eixo 2 do seu plano de governo e prevê estudos em parceria com a Suframa e a Prefeitura de Manaus para o planejamento conjunto da nova área.





O projeto do Distrito Industrial III, segundo David, deverá contemplar infraestrutura viária, drenagem, corredores ecológicos, tratamento de efluentes e fornecimento de água. Também estão previstos gás natural, energia renovável, condomínios industriais, mobilidade e segurança.

Para David Almeida, preparar a expansão da atividade industrial também significa criar condições para que o Amazonas continue competitivo e atraia novos empreendimentos.

“Nós precisamos pensar a Zona Franca não apenas para os próximos quatro anos, mas para as próximas décadas. O Distrito Industrial III precisa nascer preparado para receber novas empresas, atrair investimentos e gerar empregos, incorporando sustentabilidade, energia limpa, mobilidade e infraestrutura moderna. Queremos preparar o Amazonas para uma nova fase de crescimento industrial”, afirma David.

Núcleo de competitividade

Além da nova área industrial, o programa prevê a criação do Núcleo Estadual de Competitividade da Zona Franca de Manaus. A estrutura deverá acompanhar a implementação da Reforma Tributária e monitorar fatores que possam afetar a competitividade do PIM.

Amazonas Fornecedor

Outra frente do Zona Franca Forte é o Programa Amazonas Fornecedor. A proposta busca fortalecer empresas amazonenses com potencial para integrar a cadeia de suprimentos do Polo Industrial de Manaus.

“Nós temos a nossa força, o nosso motor de desenvolvimento, que é a Zona Franca de Manaus. Mas precisamos fazer com que essa força gere ainda mais oportunidades para quem empreende no nosso Estado. Com o Amazonas Fornecedor, vamos aproximar as empresas locais do nosso estado das indústrias da Zona Franca, abrir mercado para os nossos fornecedores e fazer com que mais empregos, negócios e riqueza sejam gerados e permaneçam no Amazonas”, destaca David.

O plano de governo completo do candidato David Almeida você confere no site davidalmeida.com.br