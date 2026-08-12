Guarda Municipal realiza resgate de ave silvestre e combate a foco de incêndio em Manaus

A Guarda Municipal de Manaus (GMM), por meio do Patrulhamento Ambiental (Patam), realizou, na terça-feira, 11/8, duas ações de proteção ambiental, envolvendo o resgate de uma ave silvestre e o combate a um foco de incêndio nas zonas Sul e Leste da capital.

Na zona Sul, a equipe do Patam foi acionada pela Central de Operações 153 para realizar o resgate de uma ave da espécie coró-coró (Mesembrinibis cayennensis), encontrada em via pública após cair de uma árvore. Durante o atendimento, os agentes constataram que o animal apresentava uma lesão nas garras. A ave foi resgatada de forma segura e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde recebeu os cuidados veterinários necessários.





Já na zona Leste, durante patrulhamento preventivo, a equipe identificou um foco de incêndio nas proximidades do hospital e pronto-socorro João Lúcio. Diante do risco de propagação das chamas, os agentes realizaram a intervenção imediata, utilizando abafadores e água para controlar e extinguir o fogo.

As ocorrências reforçam a atuação do Patrulhamento Ambiental da Guarda Municipal de Manaus na proteção da fauna silvestre, na prevenção e no enfrentamento de ocorrências ambientais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a segurança da população.

A Prefeitura de Manaus reforça a importância da participação da população na preservação ambiental e destaca que ações de proteção à fauna e de combate a práticas que causem danos ao meio ambiente integram o trabalho preventivo desenvolvido pela Guarda Municipal.