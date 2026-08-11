Guarda Municipal detém indivíduos por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo em Manaus

A Guarda Municipal de Manaus (GMM), realizou, entre segunda-feira, 10/8, e esta terça-feira, 11/8, a detenção de dois indivíduos envolvidos em ocorrências de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, na zona Sul da capital.

Na primeira ocorrência, registrada na tarde de segunda-feira, 10/8, a equipe foi acionada por populares que relataram que uma mulher estaria sendo vítima de agressões físicas e psicológicas praticadas pelo companheiro, além de possível cárcere privado.





No local, o indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Já na manhã desta terça-feira, 11/8, a Guarda Municipal foi acionada após receber informações sobre uma discussão entre vizinhos, onde um homem estaria ameaçando uma moradora com uma arma de fogo.

Ao chegar ao local, a equipe identificou o indivíduo portando o armamento em via pública. O indivíduo e as testemunhas foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Guarda Municipal, segue fortalecendo as ações de segurança e patrulhamento preventivo na capital, contribuindo para a preservação da ordem pública e a proteção da população.