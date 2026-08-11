Incêndio atinge loja no Centro de Manaus nesta terça-feira (11)

Um incêndio atingiu uma loja localizada na rua Henrique Martins, no Centro de Manaus, na manhã desta terça-feira (11).

Imagens registradas na região mostram uma grande coluna de fumaça preta saindo do imóvel, assustando comerciantes e pessoas que circulavam pelo local.





Diante do risco de o fogo se espalhar, comerciantes de estabelecimentos próximos deixaram os imóveis e alguns chegaram a retirar mercadorias às pressas.

A ocorrência aconteceu nas proximidades da Catedral Metropolitana de Manaus, em uma área de intenso movimento comercial no Centro da capital.

Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou o incêndio nem informações oficiais sobre possíveis feridos.

Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.