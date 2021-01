Prefeitura disponibiliza vacinação em casa para idosos de Rio Preto da Eva

Com o plano de vacinação iniciado, Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) é destaque na imunização de idosos. Eles estão sendo vacinados em suas casas, o que faz do município um exemplo no combate à covid-19 no Amazonas.

“Demos início à vacinação de idosos acima de 75 anos. Os agentes comunitários de saúde levam os vacinadores até a casa dos idosos que possuem cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa.

Para garantir a vacinação dos moradores, a Prefeitura de Rio Preto da Eva alugou carros. Dessa maneira, será possível realizar a imunização tanto na cidade quanto na zona rural.

Neste primeiro momento de imunização em Rio Preto da Eva, aproximadamente, 848 idosos acima de 75 anos receberão a primeira dose da vacina contra a covid-19. O município espera receber mais doses do governo para seguir o plano de vacinação.

“Estamos trabalhando para que a nossa população fique imunizada o quanto antes. Queremos garantir a saúde de todos”, afirmou o prefeito Anderson Sousa.