Prefeitura faz chamamento público para aquisição de suprimentos

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, informa que foi aberto um chamamento público para aquisição, em caráter emergencial, de cesta básica com kit de higiene e limpeza, de acordo com o Decreto Estadual de Calamidade Pública n° 43.272, de 6 de janeiro, e o Decreto Municipal n° 5.001, de 4 de janeiro, para fornecimento de benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, no período da pandemia da Covid-19, a prefeitura tem desempenhado um papel social de extrema relevância com as secretarias, no apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“É determinação do prefeito David Almeida que beneficiemos o maior número de pessoas, seja por acometimento da doença, seja pela perda de entes queridos provedores de suas casas, e até mesmo pela paralisação das atividades econômicas no período de isolamento social, porque tudo isso gera um agravamento crítico na situação de segurança alimentar em nosso município”, disse a presidente do Fundo, acrescentando que as ações têm sido focadas, principalmente, no recebimento de doações e na entrega de cestas básicas de casa em casa.

O termo de referência está especificando os documentos necessários, bem como outros itens. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3625- 5648 ou na página: http://www.manaus.am.gov.br , no banner Chamamento Público (nos banners giratórios)