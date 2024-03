Principal rio de RR, seca 29 centímetros em um mês e estado enfrenta crise hídrica

O Rio Branco, principal rio de Roraima, baixou 28 centímetros em quatros dias e atingiu -30 centímetros nessa sexta-feira (15), o menor nível registrado em 2024. Com a estiagem que atinge Roraima, municípios do interior tem enfrentado falta de água e a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer), empresa responsável pelo fornecimento, classifica a situação como “crise hídrica”.





Na capital, o Rio Branco é a principal fonte de abastecimento e atende 70% da população. Os outros 30% são de poços artesianos perfurados em vários pontos da capital. Porém, segundo James Serrador, presidente da Caer, a situação mais crítica ocorre mesmo nos municípios do interior.

Em todo estado, a distribuição de água é feita por meio rios e de poços artesianos. Ao longo dos últimos dias, estas fontes têm registado baixas no nível de água, o que impacta a vida de moradores de cidades como Mucajaí, Pacaraima, São João da Baliza e São Luiz – as três últimas “praticamente em colapso”.

“Nós estamos numa crise hídrica porque o estado de emergência é em função da estiagem. O efeito mais visível para as pessoas […] são as queimadas. Mas o efeito mais drástico é a falta de água para as pessoas. Nós temos três municípios [Pacaraima, São Luiz e São João da Baliza] praticamente em colapso, com barragens que nunca secaram e que estão secas”, explicou o presidente.

Atualmente, Roraima enfrenta o período seco, que deve durar até abril. Além da falta de chuvas, incêndios florestais atingem o estado e consomem casas, animais e a vegetação. A estiagem tem sido agravada pelo fenômeno El Niño, quando ocorre o aquecimento anormal do Pacífico equatorial.

Além disso, outras cidades também enfrentam problemas de desabastecimento, como em Mucajaí, onde a população tem armazenado água em baldes para fazer tarefas do dia a dia. Em Pacaraima, moradores tem dependido de caminhões-pipa (veja relatos mais abaixo).

Por conta do cenário, nove municípios do estado estão em situação de emergência desde fevereiro.

A seca no Rio Branco tem sido notada desde setembro do ano passado, com o fim do período chuvoso no estado. Com a seca do rio, bancos de areia se formaram na Orla Taumanan principal ponto turístico de Boa Vista.

Queda de 22% no volume de distribuição de água em Boa Vista

Na avaliação da Caer, a capital ainda não corre risco de racionamento, mas o cenário pode mudar caso o Rio Branco baixe mais 60 centímetros, ou seja, se o rio atingir -70 centímetros.

Em 2016, quando o estado enfrentou uma das piores secas da história, o volume de água ficou em -59 centímetros. À época não houve racionamento de água.

Na última terça-feira (12), houve comprometimento de 30% do abastecimento de água em Boa Vista devido aos detritos vindos do leito do Rio que atingiram uma das bombas de capacitação — situação que pode ocorrer novamente, segundo James.

De acordo com os técnicos da empresa, os tubos de concreto onde estão localizadas as bombas de captação estão apenas com 1,2 metros de água, o que compromete o bombeamento.

“Essas situações poderão se agravar à medida que o rio continua baixando. Então, aqui em Boa Vista, a gente tem um sistema de captação superficial que vai conseguindo suprir um pouco. Se a gente precisar desligar uma das bombas, que é o que pode acontecer se o rio baixar mais 40 centímetros vai ter que desligar bomba e vai ter racionamento, mas a gente espera que isso não aconteça”. »» LEIA MAIS

Fonte: g1