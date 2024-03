Procon encerra ação voltada para regularização de dívidas de água e energia

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) encerrou, ontem sexta-feira (15/03), a 3ª edição do Feirão Limpa Nome, ação voltada para a renegociação de dívidas de água e energia. O atendimento aconteceu ao longo da semana, em alusão a Semana do Consumidor, das 8h às 14h, na sede do órgão, localizado na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo.





Com a alta demanda dos últimos dias, a renegociação das contas de energia foi a mais procurada. Por isso, as sete lojas da Amazonas Energia continuarão com o feirão na próxima semana, a fim de atender àqueles que não conseguiram realizar a negociação nesta sexta-feira. Para esses casos, estão sendo distribuídas senhas extras, para garantir as mesmas condições ofertadas durante o 3º Feirão Limpa Nome.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, destacou a importância da participação das concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia.

“Temos um balanço extremamente positivo. A casa está lotada e isso é reflexo da confiança da população no trabalho do Governo do Amazonas, por meio do Procon-AM. O objetivo é realizar dois feirões por ano, sendo um no primeiro semestre e outro no segundo. Esse já foi considerado um sucesso”, destacou o diretor-presidente, Jalil Fraxe.

Sebastião Ivo, de 58 anos, chegou de madrugada para garantir um dos primeiros lugares na fila. Ele veio com o objetivo de renegociar uma dívida de energia, que estava no valor de R$ 8 mil. Com as vantagens do Feirão Limpa Nome, a dívida vai sair por R$ 3 mil.

“Para mim foi um ótimo negócio. Eu estava esperando há um tempo para fazer isso (renegociar). Foi tudo muito rápido, cheguei bem cedo. É uma oportunidade de aliviar a dívida. Agora dá para dormir tranquilo”, disse, bem-humorado, o autônomo, Sebastião Ivo.

Outro consumidor que aproveitou para renegociar a dívida foi o Raimundo Pereira, de 64 anos. Ele veio do bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte, para tentar diminuir uma dívida antiga de energia.

“O atendimento foi ótimo e o valor ficou de um jeito que eu consigo pagar. Consegui parcelar uma de 36 vezes e outra de 24 vezes. Minha dívida estava em R$ 10 mil e antes teria que dar uma entrada maior. Aqui ficou muito bom, porque dei só R$ 300 de entrada em uma dívida e a outra dei R$ 390”, disse o aposentado, Raimundo Pereira.

Descontos exclusivos

Durante o 3º Feirão Limpa Nome foram ofertadas vantagens exclusivas aos consumidores, como o parcelamento sem entrada para clientes de baixa renda; parcelamentos com entrada mínima de 10% para os demais clientes; descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo; descontos de até 70% em faturas de consumo, considerando o tempo do débito; parcelamento em cartão de crédito em até 18 vezes, com juros da máquina; dentre outras.

As condições foram válidas, exclusivamente, para clientes inseridos na classe de pessoa física residencial ou rural. Além disso, o desconto está sujeito ao pagamento regular das parcelas até a data de vencimento de cada uma.

Denúncias

Para registrar denúncias e tirar dúvidas, entre em contato com o Procon-AM, por meio dos telefones (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), pelo e-mail [email protected], ou acesse o site www.procon.am.gov.br