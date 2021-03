Prisão do procurador Deltan Dallagnol é prevista por internautas

Procurador Deltan Dallagnol, que corrompeu o sistema de justiça, tentou falar sobre a decisão de Fachin e foi massacrado nas redes.

O procurador Deltan Dallagnol, que corrompeu o sistema de justiça no Brasil quando coordenou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, comentou a anulação das condenações desferidas pelo ex-juiz Sergio Moro ao ex-presidente Lula. A medida surgiu do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Dallagnol, mesmo desmoralizado publicamente, pelos crimes que cometeu quando era procurador da Lava Jato, buscou defender a operação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 8.

Nas redes sociais, internautas criticaram e zombaram do procurador e ainda previram a sua prisão diante dos crimes revelados pela Vaza Jato. Confira.

