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Procon Manaus Itinerante reúne oito instituições e oferece serviços gratuitos na zona Leste

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Redação 2
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Foto: Reporte

A Prefeitura de Manaus realiza, entre quarta e sexta-feira (26 a 28 de agosto), mais uma edição do “Procon Manaus Itinerante”, com serviços gratuitos para moradores da zona Leste da capital. A ação acontece das 8h30 às 14h, no Sest/Senat, localizado na avenida Autaz Mirim, nº 10.118, no bairro Jorge Teixeira.

A iniciativa reúne oito instituições em um único espaço para facilitar o acesso da população a serviços públicos, orientações e atendimentos. A programação também busca aproximar o Procon Manaus das comunidades e ampliar as ações de defesa dos direitos do consumidor.


Durante os três dias, o Procon Manaus oferecerá registro de reclamações, orientações, recebimento de denúncias, negociação de dívidas e informações sobre serviços técnicos e financeiros.

Também participam da ação a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), o Cartório de Protestos, Águas de Manaus, Âmbar Energia, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Claro.

Entre os serviços disponíveis estão inscrição de artistas, orientações sobre editais e oportunidades culturais, atendimentos socioassistenciais, inscrição e atualização do CadÚnico, consulta de títulos protestados, emissão de boletos e segunda via, negociação de débitos, ligação nova e troca de titularidade de serviços.

A população também poderá receber orientações sobre educação financeira, pequenos negócios e regularização de empreendimentos.

O porta-voz do Procon Manaus estará disponível para entrevistas durante toda a programação.

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