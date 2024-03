Procon realiza a 3ª Edição do Feirão Limpa Nome a partir de segunda-feira

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) vai realizar, na próxima semana, a 3ª edição do Feirão Limpa Nome, com o objetivo de solucionar demandas relacionadas a contas de energia elétrica e água. A ação inicia na próxima segunda-feira (11/03), de 8h às 14h, na sede do Procon, na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, zona centro-sul de Manaus, e segue até 15 de março.





O diretor-presidente do Procon, Jalil Fraxe, explica que o Feirão conta com a parceria das concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus, a fim de proporcionar aos cidadãos uma chance de limpar seu histórico financeiro e retomar o controle de suas finanças.

Durante o evento serão ofertadas vantagens exclusivas aos consumidores como o parcelamento sem entrada para clientes de baixa renda; parcelamentos com entrada mínima de 10% para os demais clientes; descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo; descontos de até 70% em faturas de consumo, considerando o tempo do débito; parcelamento em cartão de crédito em até 18 vezes, com juros da máquina; dentre outras.

“Estamos comprometidos em garantir que os consumidores tenham acesso a condições justas e acessíveis para regularizar suas dívidas. O Feirão Limpa Nome é um passo significativo para alcançar esse objetivo”, enfatiza Fraxe.

As condições são válidas, exclusivamente, para clientes inseridos na classe de pessoa física residencial ou rural. Além disso, o desconto está sujeito ao pagamento regular das parcelas até a data de vencimento de cada uma.

Denúncias

Para registrar denúncias e tirar dúvidas, entre em contato com o Procon-AM, por meio dos telefones (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), pelo e-mail [email protected], ou acesse o site www.procon.am.gov.br