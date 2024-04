Professor da UEA vence Prêmio Led de Educação 2024

O professor Huanderson Barroso Lobo, do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foi premiado na categoria Educadores no Prêmio Led de Educação 2024.





O professor concorreu com o projeto “Formação de professores na reserva de desenvolvimento sustentável de Uacari”. O programa destacou-se por promover a formação de professores em áreas rurais remotas do Amazonas, especificamente em Carauari, dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável às margens do rio Juruá.

A iniciativa visa suprir a carência de formação acadêmica dos educadores que atuam nessas regiões, aproximando as práticas pedagógicas das realidades locais e promovendo a conservação ambiental. Utilizando materiais sustentáveis e reutilizáveis, o projeto busca criar uma educação contextualizada e voltada para a preservação do meio ambiente.

O Prêmio LED reconhece iniciativas que potencializam o futuro da educação no Brasil, destacando aspectos como inovação, impacto, escala, replicabilidade e rigor metodológico. Como parte do reconhecimento, os projetos premiados receberão R$ 200 mil cada e foram exibidos em um programa especial na TV Globo.