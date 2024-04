Torneio Indígena 2024 acontece neste sábado, no Estádio do Sesi

Em uma iniciativa para celebrar a cultura e o talento esportivo dos povos originários, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), irá realizar o Torneio Relâmpago Indígena 2024. O evento, marcado para este sábado (13/04), terá início às 8h, no Estádio do Sesi – Clube do Trabalhador, em Manaus.





Com o apoio da empresa Bemol e da Federação Amazonense de Futebol (FAF), o torneio se destaca como uma importante plataforma de visibilidade e valorização do esporte indígena, integrando as comemorações do mês dos povos originários.

A programação do Torneio Indígena 2024 inclui uma variedade de atividades, desde jogos femininos e masculinos até a venda de artesanatos indígenas em uma feira montada especialmente para o evento. Durante o intervalo, o público indígena presente terão a oportunidade de concorrer a sorteios de vales compra, em cortesia dos nossos parceiros.

“Este evento não apenas celebra o talento esportivo dos povos originários, mas também fortalece a identidade cultural e promove a inclusão”, afirma o diretor-presidente da Fepiam, Nilton Makaxi.

A cerimônia de abertura, prevista para às 9h, terá a entrada solene das equipes indígenas, autoridades locais e representantes das comunidades. Teremos a interpretação de Elizete Tikuna com o Hino Nacional Brasileiro na língua materna dos povos indígenas, sendo uma demonstração de respeito e reconhecimento de suas tradições ancestrais.

Além dos jogos, teremos o espaço para discursos que ressaltam a importância da preservação da cultura indígena e o papel do esporte na promoção da inclusão e diversidade.

O intervalo para o respiro do gramado, seguindo as recomendações técnicas do Sesi, garantirá que todos os participantes desfrutem do torneio com conforto e segurança. As finais, programadas para o período da tarde, prometem emoções intensas, culminando com a entrega das premiações aos times de 1° e 2° lugar, prevista para ocorrer até as 17h.

“O esporte tem um papel fundamental na vida das comunidades indígenas, e eventos como esse proporcionam uma oportunidade valiosa para mostrar ao mundo a riqueza de nossas tradições e habilidades atléticas. Acreditamos que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta para promover a diversidade, o respeito e a integração entre os povos”, conclui o diretor-técnico Joabe Leonam.