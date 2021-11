Professores da rede estadual fazem primeiro passeio pelo Festival Cultural da Educação

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação e Desporto, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), realizou no domingo (07/11), o primeiro passeio do Amazon Bus do Festival Cultural da Educação. A excursão iniciou às 8h30 no Centro Histórico de Manaus, no Largo de São Sebastião.

O passeio em homenagem aos professores ocorre aos fins de semana e percorre os principais pontos turísticos da cidade: Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Ponta Negra e a Ponte Rio Negro. A atividade tem duração de duas horas.

O ônibus panorâmico tem capacidade para até 70 pessoas e conta com o teto do andar superior aberto para os passageiros registrarem a visita pela cidade.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, reforça que essa homenagem é apenas o começo de muitas outras que virão. “Os professores fazem a diferença na nossa vida, na nossa jornada, então o Festival é apenas uma iniciativa das muitas que planejamos para enaltecer todo o esforço e empenho desses profissionais”, pontuou.

O professor de Matemática, Rui Cesario, ficou muito feliz por participar do tour, que para ele foi um presente de aniversário do Governo, uma vez que seu aniversário foi no dia anterior.

“Ontem eu fiz 58 anos, e receber essa homenagem da Seduc hoje, estar nesse passeio e ver todos os pontos turísticos que fazem parte da nossa cultura com meu filho, me deixa muito feliz”, frisou o docente.

A solicitação dos ingressos iniciou dia 4 de novembro e irá até esgotar.

Programação – Estão abertos o Palacete Provincial – que abriga os museus de Arqueologia, da Imagem e do Som, de Numismática, Tiradentes e a Pinacoteca do Estado –, o Teatro Amazonas, o Museu do Seringal, e o Palácio Rio Negro. O Amazon Bus também poderá ser escolhido pelos docentes.

No Teatro Amazonas, os professores e acompanhantes vão poder assistir à Amazonas Filarmônica, com os espetáculos “Sucessos Orquestrais” ou “Música de Câmara: Mozart e Weber”; também está disponível a apresentação da Amazonas Band, com o “Espetáculo Karaxué”.

Ainda do Teatro Amazonas, a Orquestra de Câmara do Amazonas irá se apresentar com o show “Sonatas de Rossini e Carlos Gomes”; e o Corpo de Dança do Amazonas estará em cartaz com o espetáculo “Mata”, de Clébio Oliveira.

Há ainda salas nos cinemas Kinoplex, no Amazonas Shopping, e do Cinépolis, no Shopping Ponta Negra. Os professores podem se inscrever nas programações culturais pelo site: www.educacao.am.gov.br.