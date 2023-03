‘Programa Formando Cidadão’ da PM realiza encontro com pais e responsáveis

A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) do Programa Formando Cidadão (PFC), na manhã desta quarta-feira (29/03), reuniu com os pais e responsáveis dos jovens para apresentar a estrutura do programa, no bairro Redenção, zona oeste de Manaus.

O encontro contou com a apresentação de música do monitor subtenente Galvão, instrutor de música dos alunos do PFC 17ª CICOM).

A reunião de pais também contou com a presença do Coordenador do PFC, capitão Roberto Vieira, coronel PM Rejane Filgueiras, major Derquian, sargento PM Regyane (BPTRAN), cabo Sousa (BPTRAN), Lenaia do Coletivo Coca-Cola e sargento Airton Souza (monitor do PFC 17ª).