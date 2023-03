Trem da CPTM descarrila e passageiros andam sobre trilhos em SP

Um trem da Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descarrilou por volta das 07h desta quinta-feira (30), próximo à estação Júlio Prestes, na região central da capital paulista.

Não houve feridos e todos os passageiros desembarcaram em segurança, de acordo com a ViaMobilidade, empresa que administra o trecho. Uma falha do equipamento de via teria causado o descarrilamento.

Ainda segundo a concessionária, a linha opera normalmente entre as estações Barra Funda e Itapevi.

Os passageiros com destino a Júlio Prestes estão sendo orientados a descer na estação Barra Funda e utilizar a Linha 7-Rubi.

Fonte: CNN Brasil