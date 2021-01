Programa ‘Merenda Em Casa’ apresenta estratégias em seminário nacional

Na próxima quinta-feira (4), o Governo do Estado, por meio Secretaria de Estado de Educação e Desporto participará de um webinar para apresentar as estratégias utilizadas na elaboração e execução do “Merenda em Casa”. A iniciativa é premiada pelo Super-Heróis para o Desenvolvimento, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O “Merenda em Casa” é um programa do Governo do Amazonas e consiste na entrega de kits de merenda escolar aos mais de 440 mil estudantes da rede pública estadual de ensino, durante a pandemia. Em Manaus, a iniciativa se utilizou de um serviço de delivery para a distribuição do benefício, enquanto que, no interior, os kits foram retirados na própria escola do aluno.

Em agosto de 2020, o “Merenda em Casa” foi um dos quatro vencedores do Super-Heróis para o Desenvolvimento, que premiou ações inovadoras e criativas de enfrentamento aos desafios relacionados à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O seminário on-line será aberto ao público, por meio do link https://bit.ly/36vy7Jt, e terá duração de uma hora, a partir das 10h (horário de Manaus).