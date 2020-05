Projeto ‘Todos Pela Saúde’ doa para o AM mais de 3 toneladas de EPIs

O Governo do Amazonas recebeu, na tarde deste sábado (02/05), doação de 3,4 toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e álcool em gel. Desta vez, os materiais foram doados pela iniciativa “Todos Pela Saúde”, que conta com a participação do Hospital Sírio Libanês, Sociedade Israelita Albert Einstein e Fundação Itaú-Unibanco.

Os produtos foram trazidos em dois aviões da Força Área Brasileira (FAB) e totalizam mais de 387 mil volumes contendo: máscaras cirúrgicas, máscaras N95, luvas, óculos de proteção, aventais e álcool em gel.

O material foi recebido pela equipe da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), responsável por catalogar, armazenar e distribuir medicamentos e EPIs às unidades de saúde de Manaus e do interior, que estão atuando no combate ao novo coronavírus.

Essa não foi a primeira contribuição dada pelo “Todos Pela Saúde” ao Amazonas desde o início da pandemia. Em abril, uma equipe do Hospital Sírio Libanês esteve em Manaus, onde orientou técnicos da Secretaria de Estado de Saúde quanto à adoção de procedimentos e à elaboração de estratégias e um plano de enfrentamento da crise sanitária que o Amazonas enfrenta.

Para a secretária de Saúde, Simone Papaiz, o apoio oferecido pela inciativa privada aos governos estaduais é tão fundamental quanto o apoio que tem sido destinado pelo Governo Federal.

“Esta é uma luta em que todos devem se engajar e nós aqui no Amazonas precisamos agradecer especialmente ajudas como essa do Hospital Sírio Libanês e do projeto ‘Todos Pela Saúde’, que vem nos apoiando já há algum tempo”.

Mais EPIs – Na sexta-feira (01/05), a Cema também recebeu 664 pares de botas de PVC doados pela Yamaha Motor da Amazônia, empresa do polo de duas rodas instalada no Distrito Industrial. O material será destinado aos profissionais que atuam no Hospital de Combate ao Covid-19, na Nilton Lins.

Distribuição – A Central de Medicamentos do Amazonas tem trabalhado de domingo a domingo para garantir o abastecimento das unidades de saúde com os insumos adquiridos pelo Governo do Estado e recebido por meio de doações. A Cema também produz relatórios diários para o Governo do Estado e órgãos de controle sobre tudo o que entra e sai dos galpões, conforme explicou o coordenador da Central, Rafael Poloni.

“Recebemos, por exemplo, doação de várias entidades, tanto públicas quanto privadas. Todos esses doadores têm acesso aos relatórios. É só solicitar da Cema que nós prontamente emitimos relatório com data, local, quantitativo para onde foi, assim como assinatura do responsável pelo recebimento”.