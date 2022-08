Quarta edição do ‘Sabadão da Saúde’ movimentou a manhã deste sábado

A Prefeitura de Manaus movimentou, este sábado, 27/8, com a quarta e última edição do “Sabadão da Saúde”, estratégia que tem o objetivo de ampliar o acesso da população a serviços de saúde em horários alternativos. Com 43 unidades funcionando até as 16h, a mega-ação de saúde tem como público-alvo pessoas com diagnóstico ou suspeita de diabetes e hipertensão, gestantes a partir do primeiro mês de gestação e ainda mulheres com idades de 25 a 64 anos, faixa-etária que, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, devem fazer coleta de exame preventivo, o Papanicolau.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, percorreu as unidades de saúde pela manhã, para acompanhar os trabalhos das equipes de saúde e destacou que até a última edição, o “Sabadão” havia atingido a marca de 75 mil atendimentos realizados, o que comprova que a estratégia foi bem-sucedida.

“Ainda vamos verificar o número de atendimentos de hoje, mas já podemos garantir que o ‘Sabadão’ foi uma estratégia que trouxe ótimos resultados. Estamos alinhados com as orientações do prefeito David Almeida, que tem se esforçado para ampliar a oferta de serviços de saúde para a população em horários alternativos, permitindo que as pessoas possam fazer seus atendimentos de forma tranquila”, assinalou.

Com a atuação de 1,5 mil profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e servidores da área administrativa da Semsa, a cada edição, a mega-ação de saúde vem ofertando consultas e exames aos usuários com diabetes e hipertensão; consultas e exames de pré-natal para gestantes a partir do 1º mês de gravidez; exame Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos; e atualização das vacinas do calendário básico para crianças de 2 meses a 14 anos.

“Aproveito para agradecer o engajamento de todos os profissionais da área da Saúde, que estão fazendo a diferença na saúde da nossa cidade”, frisou Shádia.

Vacinação

Uma das frentes de trabalho do “Sabadão da Saúde” é o estímulo à atualização do calendário vacinal infantil das crianças com até 14 anos. A titular da Semsa explicou que a vacinação infantil em Manaus está bem abaixo do esperado, daí a importância de sensibilizar pais e responsáveis sobre a importância de promover a saúde dos pequenos com a vacina.

“Além dos pontos fixos de vacinação, estamos com 24 veículos nas ruas fazendo busca ativa das crianças em atraso vacinal. É fundamental que todos percebam que as vacinas salvam vidas e que precisamos proteger nossas crianças de doenças que podem comprometer seriamente o seu desenvolvimento”, alertou.

Para fortalecer esse trabalho de aumento da cobertura vacinal, a promotora do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), Romina Carvalho, fez questão de acompanhar os trabalhos das equipes de saúde e orientar os pais sobre a necessidade urgente de atualizar o calendário vacinal das crianças.

“Desde o início do ano temos essa parceria com a área da Saúde no sentido de ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado e hoje fizemos questão de acompanhar os trabalhos da Semsa, porque é uma oportunidade de fortalecer o movimento. A vacina é um direito da criança, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, que instituem a sua obrigatoriedade. Mas nossa postura não é punitiva, mas orientativa, de reforço da sensibilização da sociedade. É a forma segura de garantir a vida”, alertou.

Uma das estratégias para estimular as crianças, encorajando-as a se vacinar, adotadas pela Semsa, foi a entrega dos Certificados de Coragem, que é concedido após o recebimento dos imunizantes.

A medida tem surtido bons resultados. A comerciária Gabriele Ferreira, que aproveitou o sábado para vacinar o irmão Allan, de 5 anos, no ponto de vacinação do Parque das Tribos, no Tarumã, zona Oeste de Manaus, exibia orgulhosa, a conquista do pequeno.

“Ele está todo feliz. Nem chorou, pelo contrário, tomou a vacina sorrindo e ganhou o certificado”, comemorou.

Segundo o cacique Ismael Mundurucu, a presença da Semsa tem sido fundamental para a comunidade, principalmente para as crianças, que vêm recebendo as vacinas do calendário básico.

“Eu quero agradecer pelos serviços prestados em nossa comunidade. Estamos muito satisfeitos com as ações de saúde que o ‘Sabadão’ vem realizando aqui. Nossas crianças estão recebendo as vacinas e poderão ter saúde e mais segurança”, pontuou.