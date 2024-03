Quatro pessoas morrem durante forte chuva em Mimoso do Sul no ES

Quatro vidas foram perdidas em Mimoso do Sul, localizado no Sul do Espírito Santo, devido à forte tempestade que assolou a região entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada deste sábado (23).





A Defesa Civil confirmou os trágicos acontecimentos. Além de Mimoso, outras localidades na área foram severamente afetadas pelo considerável volume de água acumulado nas últimas 24 horas. O governo anunciou sua intenção de declarar estado de emergência para auxiliar as comunidades atingidas.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, divulgou um vídeo confirmando as perdas na cidade e expressou sua preocupação com a situação regional. Durante sua visita à cidade, enfrentou diversas dificuldades de acesso devido às barreiras naturais causadas pela chuva.

“A cidade está isolada. Temos relatos de vidas perdidas, pessoas encontradas sem vida. Embora não tenhamos números definitivos ainda, lamentamos profundamente essas perdas”, afirmou Casagrande. “A situação é extremamente desafiadora. Mimoso nunca enfrentou uma adversidade dessa magnitude”, acrescentou.

Em uma entrevista para o Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, o governador anunciou sua decisão de decretar estado de emergência nas cidades do Sul do estado afetadas pela chuva, buscando agilizar a assistência humanitária necessária, como distribuição de cestas básicas, colchões, remédios, entre outros. Além disso, foi transferida a base do Notaer para Cachoeiro, visando facilitar o suporte logístico às comunidades afetadas, especialmente Mimoso do Sul.

A Defesa Civil informou que as equipes continuam atuando na região, e que o número de óbitos pode mudar ao longo do dia. As circunstâncias das mortes ainda não foram completamente esclarecidas. As estradas de acesso à cidade permanecem bloqueadas, e as aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) estão realizando resgates de moradores da região.

A Prefeitura de Mimoso e demais órgãos municipais e estaduais estão mobilizados para prestar assistência integral à população local. Devido às dificuldades de comunicação e acesso às áreas mais remotas, ainda não é possível confirmar o número total de desaparecidos, desalojados e desabrigados.

Mimoso do Sul é uma das áreas mais impactadas pela forte chuva. Nas últimas 24 horas (até as 11h deste sábado), foram registrados 231,8 milímetros de precipitação, ficando atrás apenas de Bom Jesus do Norte (304,2 milímetros).

O coordenador da Defesa Civil de Mimoso, Leonardo Ferreira, descreveu a situação como “devastadora”, e as equipes estão em operação de resgate e socorro às vítimas desde as primeiras horas da manhã.

Fonte: g1