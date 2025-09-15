Queijo de vaca e de búfala fabricado em Parintins conquista prêmio inédito na França

Resultado de uma combinação de leite de vaca e de búfala, o Queijo Manteiga Blend da Leiteira Macurany conquistou bronze no Mondial du Fromage de Tours 2025, na França, neste domingo (14/09).





O feito inédito no Mundial de Queijos e Laticínios põe o produto 100% parintinense no ranking dos melhores do planeta. A participação dos produtores do queijo, Michele Carvalho e Isandrey Azêdo, no evento internacional, tem apoio da Prefeitura de Parintins, do Governo do Amazonas e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O diferencial da receita tradicional do queijo de Parintins é o sabor agregado do leite de búfala e de vaca. “O regional do Amazonas é o queijo manteiga. A gente não poderia trazer outro queijo que não fosse o nosso tradicional, raiz da nossa terra. Quando ganhamos um prêmio com o queijo manteiga, Parintins também ganha. Não é só o queijo de manteiga da Leiteria Macurany. Todo produtor de queijo manteiga ganha com isso, aquece a economia. É uma representatividade e exalta o trabalho do nosso produtor”, afirma o produtor Isandrey Azêdo.

Na França desde o dia 05 de setembro, os produtores parintinenses participaram de formação na área de lácteos e foram convidados para serem jurados do concurso de queijos de diversos países de todos os continentes. “Na minha mesa tinham queijos da Polônia, Israel, França, Espanha e da Itália. Só nós do Amazonas fomos jurados. Ela (Michele) avaliou queijos de outros cantos do mundo. Isso, para nós, é uma boa experiência que tivemos aqui, muito importante”, descreve Isandrey Azêdo. O prêmio na França aumenta a galeria de títulos da Leiteria Macurany.

“Meu agradecimento especial aos parceiros que nos apoiam nessa missão, em nome do prefeito de Parintins, Mateus Assayag, o Governo do Amazonas, a Sepror (Secretaria de Estado de Produção Rural), e o Sebrae, na pessoa do Dr. Antônio Silva”, mencionou Isandrey Azêdo.

O queijo manteiga é consagrado com medalha de ouro na ExpoQueijo Brasil 2023, em Araxá, Minas Gerais, concurso internacional. Os produtos da Leiteria Macurany são campeões das feiras agropecuárias do Amazonas e estão na vitrine de grandes eventos do País, incentivados pelo Sebrae.

O laticínio possui queijos, iogurtes e doces de leite certificados pelo Selo Arte (de comercialização nacional), com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Prefeitura de Parintins, via Secretaria de Produção.

Em todos os concursos lácteos em Parintins, em Manaus e outras cidades brasileiras do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a Leiteria Macurany sobe no pódio dos vencedores. O laticínio tem licença de inspeção municipal, o que permite a garantia de qualidade de todos os produtos vendidos nos supermercados da cidade. O mercado da Leiteria Macurany ampliou para o Brasil com a adesão ao Selo Arte.