‘Rachadinha’ aumentou em R$ 1 milhão, o patrimônio de Flávio Bolsonaro, segundo MP

Segundo o MP-RJ, a família do senador não teria como explicar gastos, que somam R$ 977,6 mil no intervalo de cinco anos e cuja boa parte deles foram feitos por meio de pagamento em dinheiro vivo ou a partir das contas do casal – abastecidas por depósitos em espécie.

O patrimônio acumulado pelo senador Flávio Bolsonaro entre 2010 e 2014 por meio da “rachadinha” somou quase R$ 1 milhão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que o valor consta na denúncia apresentada na última semana ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio contra Flávio e se refere à diferença entre as despesas da família do senador e a renda declarada pelo casal no período.

