A ‘Política de Motel’ deve continuar em Iranduba

O candidato a prefeito de Iranduba, Alain Cruz (PSC) se aliou ao que há de pior para a campanha que terá fim no próximo dia 15 de novembro, com resultado ainda indefinido.

É o que diz o candidato a vereador Paulo Onofre (PDT), que a há anos vem defendendo uma política de moralidade no município, que hoje tem ex-prefeito preso por corrupção ao atual prefeito Chico Doido (PDT) respondendo por várias acusações de desvio de dinheiro público na justiça estadual até propina sendo negociada em Motel, com vereador.

Se dizendo líder das pesquisas não registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Alain Cruz tem como assessor secretário de finanças do presidiário, Xinaik Medeiros, que encontra-se condenado e preso, respondendo por roubo de dinheiro público.

Xinaik Silva Medeiros responde por 17 processos na justiça, sendo 12 processos no Tribunal de Justiça do Amazonas e 2 processos no TRF1-Brasília.

Continuidade

De acordo com Onofre, Alain tem todos os ingredientes do bolo para dar continuidade à administração do atual prefeito Chico Doido (PDT).

Conforme disse Paulo Onofre, Alain fez a proeza de aliar-se ao vereador George Reis (PV), que foi acusado pelo próprio prefeito Chico Doido de “ir ao Motel, deitar na cama só de cueca, para negociar propina e bilhete aéreo para viajar com a família a Salvador-BA”.

G.R quer a reeleição

George Reis tem o hábito de processar todos que denunciam ele de recebimento de propinas, inclusive, processou o prefeito Chico Doido por ter dito que ele exigiu propina para não votar a favor de sua cassação.

O prefeito disse diante de dezenas de professores que “foi ao Motel e o George Reis estava lá, de cuecas, esperando a propina”. “Eu pensava que ele queria outra coisa”, comentou em áudio. Reis é candidato a reeleição, com a “proposta de moralizar” a Câmara de Vereadores de Iranduba, que foi noticiário negativo o mandato inteiro.

“É com esse grupo que Alain quer administrar o município e continuar a política de compadres, comadres, colegas e agregados defendida pelo prefeito Chico Doido, em Iranduba”, acrescenta Paulo Onofre.

No áudio abaixo, o vereador Jackson Pinheiro (PMN) afirmou na época que o Prefeito de Iranduba teve encontro no Motel com o ver. George Reis (PV) – Escuta: