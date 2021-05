Rainha do ‘Peladão a Bordo’ sofre grave acidente de carro na estrada da Ponta Negra

A modelo, Sandy Brasil, rainha do reality Peladão a Bordo 2020, sofreu um grave acidente de carro após capotar carro na madrugada deste sábado (15), na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A condutora do veículo modelo HB20 de placa PHY9B36 estava no sentido Ponta Negra quando foi fechada por uma picape, perdeu o controle, atingiu uma árvore e capotou indo parar do outro lado da pista.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a um hospital da cidade. Em seus stories ela tranquilizou seus seguidores. “Obrigada pela preocupação de todos. Graças a Deus estou bem, já fui medicada e já estou em casa”, escreveu.

URGENTE – Acidente na estrada da Ponta Negra, segundo informações a condutora do veículo seria a atual campeã do Reality A Bordo, Sandy Brasil! pic.twitter.com/cheDWKS3zO — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) May 15, 2021

Fonte: AM Post