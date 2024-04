Raul Gil anuncia aposentadoria no Domingão com Huck

Em um emocionante Domingão com Huck, Raul Gil foi surpreendido por uma comovente homenagem que o levou às lágrimas. Com cenas marcantes de sua trajetória e depoimentos de famosos, o apresentador de 86 anos não segurou a emoção ao ver sua carreira sendo celebrada diante de seus olhos. O ponto alto da homenagem foi a entrega de um microfone dourado, símbolo inseparável de sua jornada na televisão.





Luciano Huck recriou o icônico cenário do quadro “Cartas e Cartazes”, onde cada carta escondia uma figura importante na vida profissional de Raul Gil. Entre as surpresas, estava Simony, revelada pelo apresentador quando tinha apenas 3 anos de idade, antes de se tornar uma estrela no Balão Mágico. Emocionada, Simony expressou sua gratidão e amor pelo veterano, relembrando o momento em que foi incentivada por ele a seguir seu sonho.

Ainda nas revelações, Sidney Magal surpreendeu Raul Gil ao revelar-se por trás da carta do valete de paus. O cantor agradeceu ao apresentador por abrir portas em sua carreira e relembrou os conselhos que recebeu, como a sugestão de dançar mais durante suas performances.

Outra carta revelou Ary Toledo, um amigo de longa data de Raul Gil. O humorista destacou a importância do apresentador em oferecer oportunidades aos jovens talentos e elogiou sua generosidade e solidariedade ao longo dos anos.

A comovente homenagem não apenas emocionou Raul Gil, mas também marcou o anúncio de sua aposentadoria da televisão. Diante de toda a emoção e reconhecimento, o veterano decidiu encerrar sua jornada na TV, deixando um legado inestimável para a história da televisão brasileira.

Fonte: gshow