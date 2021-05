Reforma dos parques Urbanos do Prosamim beneficia moradores da zona sul

Espaços verdes, de convívio social e em áreas urbanas, as revitalizações executadas durante o governo Wilson Lima, nos parques urbanos do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), devolveram espaços importantes para os moradores da zona sul da cidade de Manaus.

Com quase 10 anos sem manutenção adequada e sofrendo com a depredação, sete parques urbanos foram revitalizados pelo Governo do Estado, por intermédio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão responsável pelo planejamento e execução das intervenções do Prosamim.

Passaram por reformas os parques urbanos: Paulo Jacob, Largo Mestre Chico, Parque Linear Beira Rio, Parque Linear da freira, Parque Triângulo São Raimundo, Parque Kako Caminha e Praça Publica Elza Simões (antigo Parque Bittencourt).

As reformas

Foram realizados serviços de pintura, drenagem, paisagismo e plantio de mudas, além de reformas de quadras esportivas, banheiros, bancos, pavimentos e reforma e readequação dos quiosques, contando também com a substituição de lixeiras, postes de iluminação em led, lâmpadas e qualquer equipamentos danificados. As reformas iniciadas no segundo semestre de 2019, foram concluídas no final de 2020.

O professor de educação física e morador do residencial do Prosamim Manaus, Eduardo Gusmão, afirma que o parque Paulo Jacob, localizado na área central da capital, ficou abandonado e no escuro por bastante tempo.

“O parque ficou abandonado muito tempo, ano passado foi que realizaram as reformas e puderam devolver os espaços para população”, afirmou o educador físico.

Fortalecimento institucional – O Governo do Estado, por intermédio da UGPE, vem atuando em um fortalecimento institucional com órgãos do poder municipal, com o intuito de garantir a manutenção periódica dos parques urbanos, praças, vias e residenciais construídos pelo Prosamim. As parcerias foram firmadas com o objetivo de melhorar e garantir ações de limpeza e manutenção desses espaços.

A dona de casa, Nazaré Mourão, vizinha da Praça Pública Elza Simões, localizada na avenida Sete de Setembro, menciona que a área da praça antes das obras do Prosamim era poluída e moradia de muitas famílias necessitadas.

A dona de casa afirmou, também, que com o parque reformado, os moradores voltaram a frequentar o local e praticar atividades físicas com mais segurança, pois hoje temos um espaço iluminado.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil, Marcellus Campêlo, afirmou que as reformas dos parques e residenciais do Prosamim, pela gestão Wilson Lima, é um marco para a capital do estado.