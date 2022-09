Rei Charles III promete seguir exemplo da rainha Elizabeth 2ª

O rei Charles III disse ao Parlamento, nesta segunda-feira (12), que está “resolvido a seguir fielmente” o exemplo de sua mãe, a rainha Elizabeth II, dirigindo-se a legisladores e colegas no que ele descreveu como “o instrumento vivo e de respiração de nossa democracia”.

Em uma cerimônia no Westminster Hall, o prédio mais antigo do Parlamento, Charles usou seu discurso nas câmaras alta e baixa do parlamento para homenagear sua mãe e prometer defender o princípio do governo constitucional.

“Quando muito jovem, sua falecida Majestade se comprometeu a servir seu país e seu povo e manter os preciosos princípios do governo constitucional que estão no coração de nossa nação. Este voto ela manteve com devoção insuperável”, disse ele aos legisladores reunidos e membros do pariato.

“Ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente”, disse o novo monarca.

“Como Shakespeare diz sobre a antiga rainha Elizabeth, ela era ‘um padrão para todos os príncipes vivos’.”, completou.

A rainha morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia, na quinta-feira, desencadeando um período de luto nacional quando dezenas de milhares de britânicos devem prestar homenagem a ela.

A cerimônia no Westminster Hall, quando os presidentes da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns ofereceram suas condolências ao novo rei, Charles III também prestou homenagem ao parlamento como “o instrumento vivo e respiratório de nossa democracia”.

“Enquanto estou diante de vocês hoje, não posso deixar de sentir o peso da história que nos cerca e que nos lembra as tradições parlamentares vitais, às quais os membros de ambas as Câmaras se dedicam com tanto empenho pessoal para o bem de todos nós”, concluiu.

