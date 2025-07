Renato Junior reforça harmonia entre os poderes durante posse de promotores do MP-AM

Renato Junior, prestigiou, nesta sexta-feira, 18/7, a cerimônia de posse de cinco novos promotores de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). O evento contou com a presença da procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, e autoridades do Judiciário, do Legislativo e do Executivo.





Para o prefeito em exercício Renato Junior, a chegada dos novos promotores representa mais do que reforço institucional, representa voz. “O Ministério Público dá voz à população. E eu, como prefeito em exercício, reafirmo aqui a harmonia entre os poderes e a parceria com o MP, que muitas vezes atua lado a lado com a prefeitura, por meio de termos de ajustamento de conduta, para tornar direitos realidade”, declarou.

Em seu discurso, durante a posse, Leda Mara resgatou o ano de 1995, quando ela mesma ingressava na instituição. “Nenhum homem ou mulher nasce pronto para ser promotor de justiça. Aprendemos todos os dias, nos territórios e nas escutas”, disse. “O Ministério Público tem que estar lá, acolhendo essas demandas. Nosso trabalho transforma vidas”, completou.

Entre os novos membros da instituição, o discurso que mais chamou atenção foi o de Cláudio Moisés Rodrigues Pereira, ex-delegado da Polícia Federal e ex-oficial da Polícia Militar mineira, que agora assume a promotoria em Eirunepé, município a mais de mil quilômetros de Manaus. “Pretendo contribuir, trazendo minha experiência com polícia comunitária, rede de vizinhos protegidos e estratégias de inteligência”, afirmou.

A meta, conforme o Ministério Público, é clara: empossar até o fim do ano mais cinco ou dez promotores.

Os demais empossados também trazem histórias potentes: Taize Moraes Siqueira, formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com passagem pela Defensoria Pública; Túlio Pinheiro, que trocou a advocacia pela missão pública; José Ricardo Moraes, Christian Guedes e Cláudio Moisés Pereira, todos com experiências diversas, mas unidos pelo compromisso com a justiça social.

“Ser promotor é mais do que manejar a lei. É transformar técnica jurídica em ação concreta. É escutar os povos originários, as crianças, os idosos invisíveis”, dizia um trecho do discurso lido no palco pelo agora empossado promotor Cláudio Moisés.

A cerimônia também foi marcada por familiares e amigos dos empossados.

“É nos municípios que a vida acontece. É lá que o cidadão sente a ausência ou a presença do Estado. Quando o Ministério Público se aproxima, a justiça deixa de ser conceito e vira prática. A gente precisa estar junto, prefeitura, promotores, polícia, saúde, para garantir dignidade. É isso que move a gente”, conclui o prefeito em exercício Renato Junior.