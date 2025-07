Motociclista morre após perder controle de moto e atinge poste no V8

MANAUS | Um homem identificado como Fábio Cesar Neves de Souza morreu na madrugada deste sábado (19), em um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Efigênio Salles, nas proximidades do Motel Lebaron, na zona Centro-Sul de Manaus.





Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 5h, durante patrulhamento de rotina, a guarnição se deparou com o acidente envolvendo uma motocicleta Yamaha NMax, de cor vermelha e placa TAF-3B87. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado o óbito da vítima.

Conforme levantamento inicial, Fábio Cesar Neves de Souza perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um poste.

A área foi isolada até a chegada dos órgãos responsáveis, que realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Os destroços do veículo permaneceram no local até a finalização da ocorrência. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Por Correio da Amazônia