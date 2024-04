Retirada de kits da corrida Manaus em Movimento começa sexta-feira no mirante Lúcia Almeida

Os kits da 3ª corrida de rua Manaus em Movimento – Promovendo Saúde, da Prefeitura de Manaus, estarão disponíveis para retirada no mirante Lúcia Almeida, no centro histórico, a partir desta sexta-feira, 5/4, às 13h, seguindo até o sábado, 6/4, véspera da competição. A corrida integra a agenda da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e marca as comemorações pelo Dia Mundial da Saúde, que neste ano será celebrado na mesma data da competição, no domingo, 7/4, no complexo turístico Ponta Negra.





Os participantes inscritos poderão retirar seus kits das 13h às 21h, na sexta-feira, e das 9h às 15h, no sábado, no espaço turístico municipal, situado na avenida 7 de Setembro. Cada kit inclui camiseta oficial da prova, boné e número de peito com chip descartável. No ato da retirada, é necessário apresentar o documento oficial de identidade com foto e o comprovante de inscrição, além de entregar uma lata de leite em pó integral de 380 ou 400 gramas.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, assinala que a corrida de rua da Semsa busca sensibilizar a população para a importância da prática de atividades físicas e esportes na promoção da saúde e do bem-estar. Ela lembra que o evento cresceu neste ano, ofertando 5 mil vagas para as provas, 1,5 mil a mais que nas duas primeiras edições, e destaca as ações de educação em saúde e serviços a serem ofertados durante o evento na Ponta Negra.

“As equipes da Semsa irão montar um circuito de saúde, orientando as pessoas sobre os males do sedentarismo e a importância dos exercícios físicos no dia a dia. A corrida é nossa deixa para dar visibilidade a esse tema e estimular a população a se movimentar em prol da saúde”, relata a secretária.

No circuito Tendas da Saúde, no entorno do local das provas, antecipa Shádia, competidores, torcedores e visitantes da Ponta Negra poderão conhecer mais sobre a relação entre sedentarismo e câncer, um dos agravos associados à falta de atividades físicas, e ter orientações sobre alimentação saudável e exercícios simples para o dia a dia, além de testar conhecimentos no quiz sobre os temas enfocados no circuito.

Também no local, o público terá acesso a serviços de saúde, como aferição de pressão e glicemia, medição de altura e peso e cálculo do índice de massa corporal (IMC), que indica condições de sobrepeso e obesidade. A programação inclui ainda sessões de auriculoterapia, prática integrativa complementar de saúde que consiste na pressão em pontos específicos da orelha, e distribuição de mudas de plantas.

O circuito inclui ainda a tenda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com veículos utilizados na atenção pré-hospitalar de urgência e emergência da Semsa. A programação das Tendas da Saúde começa às 5h45, seguindo ao longo de toda a competição.

Competição

Em sua terceira edição, a corrida de rua Manaus em Movimento terá provas para adultos, adolescentes e crianças, em três modalidades: 10 Km, para corredores a partir de 18 anos; 5 Km, a partir de 16 anos; e Corrida Kids, para o público mirim, na faixa etária de 2 a 12 anos. As largadas e chegadas ocorrerão no estacionamento recuado da Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira.

A primeira largada será dos corredores da modalidade 10 Km, às 5h45. Logo após, é a vez dos competidores dos 5 Km, com largada às 5h48, para pessoas com deficiência, e às 5h50, para demais participantes. Já na Corrida Kids, não competitiva, as largadas serão a partir das 7h30, com trajetos de 200 e 400 metros, conforme a faixa etária. Crianças de até 4 anos poderão ser acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Serão contemplados com troféus os três primeiros colocados nas provas de 5 Km e 10 Km, nas categorias masculino e feminino, além das de pessoas que fazem uso de cadeira de rodas e das pessoas com deficiência visual. As equipes com maior número de participantes que finalizarem as provas também receberão troféus, do 1º ao 3º lugar.

Todos os participantes inscritos que terminarem as provas nos tempos máximos previstos terão direito a medalha de participação.

A Semsa orienta os interessados a conferir o regulamento da corrida, disponível na plataforma Ticket Sports (www.ticketsports.com.br), para mais informações sobre retirada de kit, regras para a corrida e premiação.