Roberto Cidade apresenta propostas a Juruá e Fonte Boa e faz balanço de sua atuação

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição para Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), esteve nesta quinta-feira (25) nos municípios de Juruá (a 712 km de Manaus) e Fonte Boa (a 676 km da capital) para apresentar suas propostas e fazer um balanço de sua atuação parlamentar, nos últimos três anos e meio.

Em Juruá, Cidade realizou caminhada, bandeirada e reunião. No município, o parlamentar falou sobre a importância da escolha de agentes públicos comprometidos com a boa política, com a destinação correta dos recursos públicos e que tenham projetos para desenvolver o estado do Amazonas, principalmente por meio de políticas públicas comprometidas com o bem estar da população.

“Sou a favor de criarmos outras oportunidades de geração de emprego e renda, de oportunizarmos estudos para o interior do Estado para que se possa conhecer suas potencialidades. Sou a favor da política que valoriza os municípios médios e pequenos, e não apenas os municípios polo. É compromisso nosso intermediar com o Executivo Estadual investimentos na infraestrutura de Juruá. Sou um soldado do povo do interior. Contem com esse caboco trabalhador. É 44.555, compromisso e trabalho pelo Amazonas”, disse.

À população, Roberto Cidade explicou sobre os recursos destinados aos municípios amazonenses por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI); sobre o Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), que apresentou oportunidades de capacitação para os legisladores do interior do Estado; sobre a criação das emendas de bancada por parte da Aleam e que resultam em um importante suporte financeiro para as cidades amazonenses.

“Nos últimos 20 anos, os prefeitos que passaram por Juruá não investiram em infraestrutura e a cidade carece de um serviço de qualidade. Falei isso ao deputado Cidade e tenho certeza de que ele irá nos ajudar a realizar esse projeto que vai beneficiar tanto os moradores do nosso município. Deputado Cidade, conte com o nosso apoio. Tenho certeza de que o senhor ainda fará muito pelo nosso Amazonas”, afirmou o prefeito de Juruá, José Rodrigues Júnior, o Dr Júnior.

Fonte Boa

Em Fonte Boa, o deputado estadual foi recepcionado pelo vereador Arthemes Coro, que o levou para atestar as péssimas condições do porto da cidade. “Assim que retornar para Manaus vou apresentar um requerimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e para a Prefeitura de Fonte Boa para que possam ser feitas as obras e adequações necessárias para que o porto de Fonte Boa volte a operar como deve. Hoje, ele está funcionando de forma precária, prejudicando o escoamento de produtos e da piscicultura, que é muito forte no município, além de causar transtornos a algo tão primordial para o amazonense, que é a navegação”, falou.