Roberto Cidade propõe programa de geração de emprego, renda e qualificação profissional

Dando prosseguimento, em seu segundo mandato parlamentar, aos projetos que fortalecem o desenvolvimento regional e incrementem a educação no Estado, o deputado Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), apresentou no início dos trabalhos da 20ª Legislatura, o Projeto de Lei (PL) nº 14/23, que dispõe sobre a criação do “Programa Oportunidade Jovem”.

O programa tem o objetivo de assegurar que jovens de baixa renda, com idades entre 15 e 29 anos, sejam estimulados a realizar atividades de experimentação profissional; a permanecer ou regressar às salas de aula para conclusão dos anos educacionais; que sejam incentivados a atuar de forma propositiva em seus bairros, mediante o desenvolvimento de atividades de caráter comunitário que elevem a sua qualidade de vida; e fomentar a geração de renda na economia local.

“Temos muitos jovens em Manaus e interior que precisam de uma ocupação. Nosso projeto chega com o objetivo de minimizar esse problema, propondo uma política pública com tempo de duração e propósitos bem definidos. Precisamos incentivar a geração de emprego, melhorar a qualificação da mão-de-obra, e incentivar que os empregadores contratarem os membros do programa focando inclusive nas famílias com maior vulnerabilidade”, afirmou.

O Programa Oportunidade Jovem prevê ainda que seja destinada ajuda de custo para atender as despesas de deslocamento, para a realização das atividades comunitárias e de formação, que podem ser realizadas pelo prazo mínimo de seis meses e máximo de dois anos, consecutivos ou não.