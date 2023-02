Emocionado, pai reencontra filho de 1 ano após terremoto na Síria

Pai e filho se reencontraram na quinta-feira (9) após quatro dia separados por conta do terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. Jomaa Biazid e sua família ficaram soterrados depois que a casa desabou, na segunda-feira (6), por conta dos tremores.

Ibrahim, de um ano e meio, foi encontrado em um hospital na cidade síria de Afrin por Atef Nahnouh, que estava no local. “Demos a ele uma banana. Ele comeu de tal maneira, você não pode imaginar como ele estava com fome e sede”, contou Nahnouh.

Na esperança de encontrar a família do menino, Nahnouh publicou um vídeo da criança nas redes sociais — e funcionou.

“Nós cuidamos dele. E imediatamente publicamos nas redes sociais ‘adoção não é permitida’. Temos que dar tempo para as pessoas, talvez sua mãe ou pai ainda estivessem vivos”, afirmou o homem. “Deus, seu pai saiu dos escombros.”

Biazid, surpreso ao saber de Ibrahim, disse que ainda espera encontrar notícias sobre seu outro filho, Mustafa. Sua esposa e filha faleceram, ele soube.

“O que aconteceu conosco: eu estava com minha esposa e, como todo mundo, sentimos o primeiro terremoto por volta das 4h ou 4h30. Passou. Minha esposa, que descanse em paz, me disse ‘vamos trazer as crianças’. Enquanto ela dizia isso, aconteceu o segundo terremoto e nós caímos. Caímos e eu me vi sob os escombros”, afirmou Biazid.

“Graças a Deus todo-poderoso, ele me deixou uma pequena abertura para respirar. Essa criança, Ibrahim, meu filho, estava chorando perto de mim, eu podia ouvi-lo, mas não conseguia [alcançá-lo] por causa do destruição. Meu outro filho Mustafa, que está desaparecido, também estava ao meu lado quando me resgataram. A defesa civil, que Deus lhes dê forças, me puxou para fora. Eles também retiraram meu filho Mustafa comigo. Eu não sabia nada sobre Ibrahim, então fiquei surpreso quando eles me contataram dizendo que ele está vivo”, disse.

