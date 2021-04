Roberto Cidade visita Centro Médico da Aleam e promete investimentos

Em visita ao Centro Médico da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (6), o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV), prometeu novos investimentos ao setor, que atualmente tem capacidade de atender 10 mil pessoas, entre servidores e dependentes.

O chefe do Poder Legislativo amazonense, ao conhecer as dependências do Centro de Saúde, se impressionou com a excelência do serviço prestado e destacou que o atendimento feito nas dependências do Parlamento Estadual ajuda a desafogar o sistema público de saúde.

“Nossos atendimentos aqui contribuem para diminuir os índices de internações nos hospitais do sistema de saúde do Estado. É extremamente importante vir aqui e ver in loco a realidade do que a Assembleia dá de suporte aos servidores e seus dependentes. Na nossa gestão, vamos melhorar o Centro Médico comprando mais equipamentos e aprimorando a estrutura para que os servidores tenham uma qualidade de vida melhor”, destacou o presidente.

De acordo com o diretor do Departamento de Saúde da Aleam, Dr. Arnoldo Andrade, o ambulatório da Assembleia é referência nacional em atendimento multidisciplinar. Na avaliação dele, a visita do presidente fortalece o comprometimento da equipe.

“Nós estamos de portas abertas aos funcionários e aos familiares deles, que muitas vezes não conseguem encontrar abrigo numa unidade de saúde. Nós somos a porta da esperança e o presidente Roberto (Cidade) veio nos dizer que mantenhamos o foco, que teremos todo o apoio necessário”, afirmou.

Especialidades

Atualmente o setor oferece onze atendimentos especialistas: fisioterapia, cardiologia, ortopedia, fonoaudiologia, nutricionista, psicologia, pediatria, ginecologia, endocrinologia, neurologia e odontologia, além clínico geral.