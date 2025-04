Rocam em perseguição consegue apreender três quilos de oxi no Japiim

A ROCAM, apreendeu três tabletes de oxi durante uma ação ocorrida na noite de sexta-feira (04), na avenida Manaus 2000, bairro Japiim, zona sul de Manaus.





A equipe da PMAM realizava patrulhamento de rotina quando visualizou um veículo de placa OAF-7962 em atitude suspeita. Ao tentar realizar a abordagem com sinais sonoros e luminosos, o motorista do carro ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, trafegando pela contramão.

Durante o acompanhamento, o motorista perdeu o controle do veículo que colidiu contra uma árvore. O motorista saiu correndo com uma arma em mãos e fugiu por uma área de igarapé, não sendo alcançado pelos policiais. Na busca realizada dentro do automóvel, os policiais militares encontraram três tabletes de oxi.

O veículo e o entorpecente apreendido foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).