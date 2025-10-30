ROCAM prende três policias com ouro ilegal e várias armas no Parque Dez

Por
Redação 2
-
Foto: Divulgação/PMAM

MANAUS | Uma grande operação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) resultou, na noite de quarta-feira (29), na apreensão de 55 barras de ouro, avaliadas em cerca de R$ 30 milhões, além de quatro pistolas e uma metralhadora, na rua Michel Fokine, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.


De acordo com informações preliminares, durante a ação três policiais foram presos, sendo um policial civil e dois militares. O grupo é suspeito de envolvimento com um esquema de desvio e comercialização ilegal de ouro.

O material apreendido e os suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal, onde o caso passou a ser investigado sob sigilo. As autoridades ainda não informaram de onde vinha o ouro nem qual seria o destino do material.

A Corregedoria da Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil também foram acionadas para acompanhar o caso. O objetivo é apurar a participação dos agentes públicos e identificar possíveis conexões com organizações criminosas.

Por Correio da Amazônia

